The Lord of the Rings: Gollum è ancora previsto per l'autunno di quest'anno

Purtroppo stiamo vivendo un tempo segnato da rinvii: diversi studi di sviluppo che avevano annunciato date certe per le uscite dei giochi, si sono poi dovute ricredere posticipando di diversi mesi se non addirittura al prossimo anno i loro prodotti (qualcuno ha detto Starfield?).

Tuttavia, Daedalic Entertainment, sviluppatore di The Lord of the Rings: Gollum, ribadisce che il gioco sarà pronto per l'autunno 2022 in una sessione di domande e risposte, dando un po' di fiducia allo studio e tranquillizzando i fan che da mesi non ricevono informazioni a riguardo.

Oltre alla conferma dell'uscita il team di sviluppo ha inoltre spiegato qualche dettaglio in più sulla trama: "La storia del gioco è in gran parte parallela ai capitoli di apertura de Il Signore degli Anelli, dal tempo di Gollum a Mordor, alla sua cattura da parte di Sauron e al suo interrogatorio da parte di Gandalf. Durante questo periodo, anche se si sa molto poco delle avventure di Gollum, c'era abbastanza per darci un'ottima struttura e tempistica per l'ambientazione".

Tutti gli occhi sono puntati quindi su questo ambizioso gioco che arriverà questo autunno. E' probabile che il titolo verrà mostrato durante uno degli eventi il prossimo mese, perciò rimanete sintonizzati con noi.

Fonte: GamesRadar