The Lord of the Rings Gollum e Test Drive Unlimited: Solar Crown saranno presenti al Nacon Connect

Il publisher Nacon questa settimana terrà un suo evento in cui verranno mostrati i titoli di prossima uscita. L'evento avrà luogo il 7 luglio alle ore 19:00. Ma cosa verrà mostrato?

Innanzitutto Nacon afferma che verrà presentato il primo video di Test Drive Unlimited Solar Crown, mentre anche The Lord of the Rings Gollum farà la sua apparizione. Ecco i giochi che dovrebbero essere mostrati:

Ad Infinitum

Blood Bowl

Chef Life

Clash: Artifacts of Chaos

Hell is Us

The Lord of the Rings: Gollum

RoboCop: Rogue City

Session

Test Drive Unlimited: Solar Crown

War Hospital

WRC Generations

Cinque nuovi giochi non ancora annunciati

Di The Lord of the Rings Gollum i fan avevano già potuto dare uno sguardo al gioco, mentre del nuovo Test Drive e di RoboCop Rogue City si erano visti solo pochissimi secondi di trailer. Ricordiamo inoltre che Nacon Milan sta lavorando ad un nuovo gioco basato su un franchise cinematografico e secondo recenti rumor questo gioco potrebbe essere Terminator.

Ad ogni modo, noi di Eurogamer seguiremo la diretta pertanto rimanete sintonizzati con noi per saperne di più.

Fonte: VGC