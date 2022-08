The Lords of the Fallen protagonista alla Gamescom con il trailer di annuncio

La Gamescom Opening Night Live sta andando avanti in questi minuti ed è stato mostrato il trailer di annuncio di The Lords of the Fallen.

Il titolo sarà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S nel 2023.

"The Lords of the Fallen si svolge più di mille anni dopo gli eventi del primo gioco", si legge nella descrizione del video su YouTube.

"Lanciati in una nuovissima avventura in un mondo vasto e interconnesso, più di cinque volte più grande del gioco originale. The Lords of the Fallen è pieno di missioni, PNG, personaggi avvincenti e una ricca narrazione in cui i giocatori dovranno creare il proprio eroe prima di affrontare la campagna per giocatore singolo. Ci sarà anche la possibilità di invitare un secondo giocatore a unirsi all'avventura in una cooperativa online".