The Outbound Ghost è un adorabile RPG sulla scia di Paper Mario che ha una data di uscita

L'editore Digerati e lo sviluppatore indipendente Conradical Games hanno recentemente annunciato la data di lancio su PC di The Outbound Ghost. Il gioco di ruolo cartaceo verrà lanciato il 21 settembre su Steam, Epic Games Store al prezzo di $ 19,99. Le versioni digitali verranno lanciate su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S entro la fine dell'anno.

The Outbound Ghost ricorda per certi versi Paper Mario: si tratta di un'avventura basata sulla trama che combina esplorazione, combattimento a turni e creazione. La storia si svolge in una piccola città con un passato misterioso e tragico. I giocatori devono aiutare i residenti spettrali a risolvere i loro fardelli terreni in modo che possano trovare la pace e ascendere nell'aldilà.

La città di Outbound è, letteralmente, una città fantasma: la casa di fantasmi inquieti con problemi terreni irrisolti, che li condanna a un'eternità infestando i loro vecchi ricordi. Voi dovrete combattere il passato, acquisendo nuove abilità, risolvendo enigmi e svelando i misteri di Outbound per aiutare i suoi residenti non viventi a trovare la pace, liberandoli dalle catene del loro limbo spettrale.

Se vi è piaciuto Paper Mario sicuramente questo gioco farà per voi.

Fonte: Dualshockers