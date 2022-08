The Outer Worlds 2 continua lo sviluppo, più di 80 membri di Obsidian stanno lavorando al nuovo capitolo

The Outer Worlds 2, il nuovo capitolo della serie RPG di Obsidian, è nel pieno dello sviluppo, stando alle ultime notizie emerse dai profili LinkedIn degli sviluppatori.

Come riportato dall'insider Klobrille su Twitter, oltre 80 membri dello studio sono attualmente al lavoro su The Outer Worlds 2.

"The Outer Worlds 2 è attualmente in fase di sviluppo con un team di produzione di oltre 80 persone".

"Lo studio sta lavorando anche a Grounded, Avowed e Pentiment".

The Outer Worlds 2 is currently being worked on by a production team of 80+.



The studio is also working on Grounded, Avowed and Pentiment.https://t.co/VSIW7IvdM8 pic.twitter.com/6jUBgaTsGs