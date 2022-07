The Pathless uscirà su Nintendo Switch e su Xbox Series X|S, ecco quando

Annapurna Interactive porterà The Pathless su Nintendo Switch e Xbox Series X|S il prossimo inverno.

Il gioco attualmente è disponibile per PC, PlayStation e Apple Arcade. Si tratta di un open world action dove prenderemo il contro di Hunter, il cui compito è quello di cercare un modo per salvare il mondo da una maledizione partita da un’isola abitata da anziani dei conosciuti come i Tall Ones.

Quando Hunter arriva sull’isola, troverà una Maschera Spirituale che gli mosterà i segreti del mondo. Qui inconterà l’Aquila Madre e la salverà da una meledizione prima che una entità chiamata Godslayer l’attacchi e ne uccida lo spirito.

Responsabile della maledizione e della corruzione dei Tall Ones, il Godslayer ha intenzione di distruggere il mondo, e toccherà al nostro Hunter risolvere il problema.

Il gioco è stato una vera gemma al lancio di PlayStation 5, ed è una di quelle perle che Annapurna ci ha insegnato a conoscere e che consigliamo di provare appena possibile.

Fonte: VG247