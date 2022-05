The Quarry e la meccanica 'Death Rewind' che consentirà di riavvolgere per correggere errori irreversibili

In una recente intervista, il director di The Quarry Will Byles ha dettagliato la funzione chiamata "Death Rewind". Secondo lui, la meccanica sarà uno strumento di gioco limitato e consentirà ai giocatori di tornare sulle decisioni come la morte definitiva dei personaggi.

Death Rewind debutterà nei giochi interattivi di Supermassive e aggiungerà uno strumento di accessibilità per semplificare le numerose decisioni del titolo. Tuttavia, i giocatori devono scegliere con saggezza il momento giusto per usarlo, poiché oltre ad essere disponibile in un formato limitato, può essere attivato solo durante un errore fatale.

"Death Rewind è una meccanica di replay che viene sbloccata dopo aver completato la storia o se si acquista l'edizione Deluxe del gioco" ha dichiarato il director. "In pratica si ottengono 'tre vite' per evitare la morte di un personaggio a costo di usarne una. Verrete riportati al momento in cui avete fatto una scelta critica che ha portato alla morte del personaggio, in questo modo potrete fare una scelta diversa".

Come detto si tratta di un aiuto per destreggiare i giocatori tra i vari finali di The Quarry che, ricordiamo, ne avrà ben 186!

Vi ricordiamo che The Quarry sarà disponibile su PC e console dal 10 giugno.

Fonte: VG247