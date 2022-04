The Quarry e l'influenza di Until Dawn nelle parole del director

Se parliamo di genere horror e avventura narrativa interattiva, Supermassive Games può essere annoverato tra gli sviluppatori più prolifici con la sua raccolta The Dark Pictures Anthology.

Ma tutto è iniziato molto prima, precisamente nel 2014, quando è stato annunciato Until Dawn, amatissimo titolo considerato ancora da molti miglior gioco di sempre dello studio. Ora Supermassive sta lavorando ad un nuovo titolo con un cast stellare: stiamo parlando di The Quarry.

The Quarry è stato annunciato come una sorta di successore spirituale di Until Danw, con una storia horror che ruota attorno a degli adolescenti in campeggio. Ora, in un video caricato da IGN, il director Will Byles spiega in un modo più dettagliato come il gioco si ispira effettivamente ad Until Dawn e come cerca di migliorarsi. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Vi ricordiamo che The Qaurry sarà disponibile dal 10 giugno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: GamingBolt