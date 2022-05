The Quarry, la versione multiplayer del gioco è stata rinviata

2K e Supermassive Games hanno annunciato che la parte multiplayer del gioco horror The Quarry è stata rinviata. Tuttavia, la parte per giocatore singolo verrà comunque lanciata a giugno come previsto. Originariamente prevista per il 10 giugno, la modalità multiplayer uscirà ora l'8 luglio.

"Abbiamo preso la difficile decisione di rinviare la modalità multiplayer online per offrirvi la migliore esperienza possibile", si legge in una dichiarazione sull'account Twitter di 2K. Presentato come una "nuova esperienza horror" dallo studio Until Dawn e The Dark Pictures, il gioco sarà pubblicato da 2K quest'estate.

"Perseguitati da gente del posto intrisa di sangue e da qualcosa di molto più sinistro, i piani per la festa dei ragazzi si dipanano in un'imprevedibile notte di orrore. Le battute amichevoli e i flirt lasciano il posto a decisioni di vita o di morte, mentre le relazioni si costruiscono o si interrompono sotto la pressione di scelte inimmaginabili" si legge nella descrizione del gioco.

The Quarry sarà disponibile su PC e console il 10 giugno: a questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.

Fonte: Twinfinite