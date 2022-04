The Sandbox e Slipknot insieme: nasce il Metaverso chiamato Knotverse

La band Slipknot ha finalmente rivelato cos'è il Knotverse, il metaverso creato in collaborazione con The Sandbox. Questo è il nome dato all'hub che gli Slipknot avranno all'interno del metaverso, il cui compito sarà di fornire ai fan esperienze legate a NFT, videogiochi, musica e molto altro.

Come abbiamo detto Knotverse nasce da una partnership tra Slipknot e The Sandbox, una piattaforma che consente ai suoi utenti di possedere risorse all'interno di un mondo virtuale. Lo spazio di Slipknot all'interno della piattaforma conterrà più di 20 anni di contenuti legati alla band.

"Quando ho iniziato a giocare a Quake Online nel 1999 e a Minecraft nel 2011, tutto era su un altro livello. Ma all'epoca non potevo offrire arte visiva ai fan: tutto quello che potevamo fare insieme era giocare. Ma piccole idee del genere non solo sono possibili ora, ma graffiano a malapena la superficie. Stiamo ascoltando, stiamo guardando e stiamo andando dove ci stanno portando i nostri fan. E se non capiscono o sono preoccupati, devono sapere che aiuteremo a portare i nostri fan con noi" ha dichiarato Shawn "Clown" Crahan.

Slipknot aggiungerà così il proprio nome a quello di 200 marchi globali, che hanno già creato partnership con piattaforme di realtà virtuale per creare i propri mondi all'interno del metaverso.

Fonte: ChaosZine