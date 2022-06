The Simpsons Hit & Run sta per ricevere un fantastico remake open world grazie a un fan

The Simpson: Hit & Run è un videogico che col tempo è divenuto un cult, soprattutto per gli amanti dei personaggi ideati da Matt Groening. Certo, sono arrivati altri titoli legati al franchise ma questo ha un posto particolare nei cuori degli appassionati, che potrebbero di nuovo gioire visto che i lavori amatoriali del remake sono ripresi.

Il lavoro è stato trasferito su Unreal Engine 5, con l'ideatore, Reubs, che sta raccontando per filo e per segno ogni scelta e come questa venga implementata in un titolo che ora diventerà open world. Oltre al comparto tecnico, diverse saranno le novità contenutistiche, a cominciare dal multiplayer online.

Tuttavia, per evitare probabilmente problemi legali, lo sviluppo del titolo ha fini solo ricreativi e non sarà disponibile per il download (almeno per il momento), come affermato dallo stesso autore all'inizio del video. Gli ideatori del gioco originale però si sono fatti sentire comunque, ma solo per i complimenti: il lead designer di Hit & Run Joe McGinn ha infatti detto: "Dà davvero un'idea di cosa potrebbe essere un remaster completo. Lavoro impressionante!"

Fonte: Eurogamer.net