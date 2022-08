The Sims 4, EA vieta le mod a pagamento

L'ultimo aggiornamento delle norme di The Sims 4 sta facendo discutere poiché tutte le mod a pagamento sono state bandite. La nuova formulazione ora indica che anche le mod create per gli abbonati a Patreon o dietro paywall sono illegali.

"Tutti gli utenti devono essere in grado di accedere alle mod in modo completamente gratuito indipendentemente dal fatto che donino", afferma l'aggiornamento. "Le mod devono essere non commerciali e distribuite gratuitamente. Le mod non possono essere vendute, concesse in licenza o noleggiate a pagamento, né possono contenere funzionalità che supporterebbero transazioni monetarie in qualsiasi momento".

Il termine "noleggiato" ha confuso la comunità in quanto non è chiaro se la distribuzione anticipata di mod su Patreon prima di una versione completa si classifichi sotto questa categoria, ma finora Maxis non ha fatto nessun commento a riguardo.

Per ora, ai modder di Patreon non è chiaro come procedere, ma è possibile comunque guadagnare con le mod attraverso pubblicità e donazioni. Tuttavia, "le pubblicità passive e le richieste di donazioni devono essere limitate al sito Web della mod o al sito di distribuzione e non apparire all'interno della mod stessa" si legge.

Fonte: VG247