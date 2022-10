The Sims 4 diventa free to play su console e PC: è un indizio per The Sims 5?

Uno dei titoli più giocati e apprezzati negli ultimi anni diventa free to play, disponibile per tutti i giocatori PC e PS4. The Sims 4 dunque si apre al grande pubblico, anche se le espansioni andranno comunque acquistate separatamente.

Attraverso Steam, si potrà accedere alla versione completa del gioco, senza alcun tipo di limitazione come ad esempio nella creazione di case o dei personaggi. Per gli utenti EA Play però, c'è qualcosa in più.

Se è vero che le varie espansioni andranno acquistate a parte, per questi utenti infatti si renderà disponibile il DLC Al Lavoro, con diverse nuove professioni disponibili mentre, chi è iscritto al programma Pro del servizio, potrà giocare anche al Bebè Stuff Pack.

Questo cambiamento di piani potrebbe suggerire anche l'arrivo di The Sims 5, un attesissimo nuovo capitolo che con le nuove tecnologie potrebbe davvero fare un enorme salto avanti nella creazione degli avatar e nella vivibilità del mondo di gioco.

Fonte: PCGamer