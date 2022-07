The Sims 4 introdurrà l’orientamento sessuale in un update gratuito

Fino ad oggi The Sims 4 si è presentato come un gioco molto aperto dal punto di vista sessuale, in cui ogni sim è pronto ad ogni tipo di esperienza. Tuttavia le cose cambieranno presto, infatti con un imminente aggiornamento ai giocatori sarà data l’opportunità di definire l’orientamento sessuale dei propri Sim affinché essi riflettano la realtà attuale.

Questa modifica arriva come parte di un aggiornamento gratuito che accompagna la prossima grande espansione di The Sims 4 chiamata High Schooò Years prevista per il prossimo 28 luglio. La nuova funzionalità prevede l’aggiunta di una scheda denominata Orientamento Sessuale nella schermata Crea un Sim. Qui il giocatore avrà la possibilità di armeggiare con tre diverse impostazioni che influenzeranno il mondo in cui i Sims interagiscono fra loro nel gioco.

La prima opzione prevede la scelta fra cosa attrae romanticamente il nostro Sim, se gli uomini, le donne, entrambi o nessuno dei due, questo porterà il personaggio ad accettare o rifiutare le avances a seconda del genere del Sim che le proporrà. Tuttavia da Maxis fanno sapere che i termini utilizzati sono ancora binari per motivi tecnici per cui The Sims 4, basato su una architettura di otto anni ormai, gestisce queste cose “dietro le quinte”.

Oltre a questa opzione, c’è anche l’opportunità di scegliere se un SIM sta conoscendo la propria sessualità. Questa si può utilizzare per quei Sim ancora indecisi sulle loro preferenze. Se si sceglie “si” in questa impostazione, la sessualità del Sim potrebbe cambiare nel tempo, a seconda delle situazioni che vivrà nella sua vità.

E poi l’ultima opzione permetterà di scegliere se il Sim è interessato all’intimità fisica con uomini, donne, entrambi o nessuno dei due. Maxis spera così di poter rappresentare il più possibile ogni identità di genere nel gioco.

Fonte: Eurogamer.net