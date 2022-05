The Valiant è un nuovo action RTS annunciato da THQ Nordic. Trailer e primi dettagli

Attraverso un comunicato stampa, THQ Nordic annuncia The Valiant, un RTS d'azione con elementi di gioco di ruolo, progettato per offrire una nuova esperienza ai giocatori che desiderano qualcosa di nuovo nel genere.

Incentrato su un combattimento più tattico, i giocatori affrontano una vasta campagna basata sulla trama in cui la sfida di ogni missione è unica. Le decisioni sia dentro che fuori dal campo di battaglia contano, poiché i giocatori dovranno selezionare attentamente le proprie forze per ogni missione, così come decidere le abilità e l'equipaggiamento assegnati a ciascun eroe. Con tre skill tree unici per eroe, ci saranno molte opzioni da esplorare per trovare lo stile più adatto per i giocatori.

The Valiant offre anche due diverse modalità multiplayer: competitiva e cooperativa. Mentre la campagna del gioco è progettata come un'esperienza per giocatore singolo, 3 amici possono godersi insieme la modalità Last Man Standing e tenere la propria posizione contro ondate di nemici, inclusi mini-boss e boss.

Il successo sarà ricompensato con l'esperienza per far salire di livello l'eroe selezionato, garantendo nuove abilità e statistiche migliori per le sfide future. La modalità PVP offre scenari 1vs1 o 2v2 che consistono in scontri rapidi ed elettrizzanti mentre i giocatori catturano punti di controllo e accumulano le loro forze. Man mano che i giocatori ottengono più vittorie, saranno in grado di sbloccare un'ampia gamma di personalizzazioni visive che possono essere sfruttate durante l'esperienza di gioco.

The Valiant non ha ancora una data di uscita precisa ma arriverà "presto" su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.