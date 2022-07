The Walking Dead: il nuovo 'grande capitolo' è un gioco live che si svolge su Facebook

Meta spera di riportare i giocatori su Facebook con una prospettiva interessante: un'esperienza narrativa giornaliera basata sulle scelte che si svolgerà nei prossimi quattro mesi, intitolata The Walking Dead: Last Mile.

Il progetto, un massively interactive live event (MILE), è frutto della collaborazione tra il publisher Genvid, specializzato in queste creazioni in parte gioco, in parte flusso interattivo, in parte spettacolo dal vivo, con il contributo progettuale e narrativo del team di Skybound di The Walking Dead e il finanziamento di Facebook.

Il punto forte è che Last Mile è un nuovo capitolo della storia di The Walking Dead, che si svilupperà nei prossimi due mesi in base alle decisioni prese dai giocatori, e la narrazione risultante diventerà il "canone" del franchise, in linea con i fumetti originali. E per i fan dei giochi di Telltale su The Walking Dead, c'è una chiara influenza nello stile artistico e nel linguaggio di design, se non nel gameplay.

Come funziona? Su Facebook - sia su desktop che tramite l'applicazione per smartphone - potrete accedere e creare un personaggio che diventerà parte della storia di Last Mile. Ogni giorno si potrà partecipare a mini-giochi individuali e a flussi collaborativi (un po' come Twitch Plays Pokémon, ha dichiarato Genvid) in cui si generano Influence Points da spendere per influenzare la narrazione in corso.

Ogni settimana, i risultati di queste scelte narrative saranno rivelati e la storia del gioco progredirà, con la possibilità di partecipare in qualsiasi momento al racconto fino a quel momento e con regolari riassunti attraverso stream interattivi in diretta condotti dalle attrici Yvette Nicole Brown e Felisha Day.

Tutto ciò è iniziato ieri, 11 luglio, con l'inizio del periodo di open beta del gioco, che presenterà un prologo di quattro settimane.

Dopo questo primo mese, il gioco si interromperà per quindici giorni, mentre l'esperienza verrà ulteriormente perfezionata, prima che prendano il via i tre capitoli principali del progetto, della durata di un mese, che presenteranno "una delle più epiche trame nell'universo di The Walking Dead". Il tutto è gratuito, pagato da Facebook, senza microtransazioni o richieste di denaro.

L'ambientazione di Last Mile è l'Alaska rurale, una zona relativamente nuova per il franchise. L'azione sarà incentrata su una comunità costiera chiamata Prosper Landing, divisa tra i personaggi del villaggio principale e quelli della centrale elettrica locale. Ogni gruppo ha obiettivi distinti e diversi punti di forza e di debolezza. La domanda è: con l'arrivo dell'inverno, la diminuzione delle risorse e la minaccia dei banditi, riusciranno i due gruppi a trovare un modo per sopravvivere?

La risposta, a quanto pare, dipende interamente dal pubblico, e ogni settimana ci sarà una serie di personaggi potenzialmente destinati a essere eliminati attraverso decisioni che cambieranno la loro vita e che verranno messe in scena in sequenze animate, dirette dal vostro processo decisionale collettivo.

Genvid suggerisce che 15 minuti di interazione con il gioco ogni giorno "genereranno abbastanza Influence Points da permettervi di avere un impatto sui punti di svolta chiave di ogni settimana" - una quantità di tempo relativamente significativa se sommata alle settimane e ai mesi a venire.

Fonte: Eurogamer.net.