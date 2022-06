The Walking Dead: Saints & Sinners Retribution, il sequel annunciato per PSVR2

The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 uscirà su PlayStation VR2. L'annuncio è stato fatto durante lo State of Play andato in onda pochi minuti fa.

Il sequel horror era stato annunciato ad aprile, ma all'epoca era stato confermato solo per Meta Quest 2. Ora si tratta di un titolo multipiattaforma confermato da Sony che ora debutta con un nuovissimo trailer e una finestra di lancio per PSVR 2.

The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 ha una finestra di lancio programmata per la fine del 2022 ma attualmente non è chiaro se verrà lanciato contemporaneamente su entrambe le piattaforme o se sarà un accordo esclusivo a tempo su Meta Quest 2 o PSVR 2. Ad ogni modo, qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer mostrato.

La versione PSVR2 di The Walking Dead: Saints & Sinners 2 presenterà "grafica migliorata e combattimento viscerale con feedback aptico su PSVR 2", quindi sembra che sarà una versione migliorata rispetto al gioco per Meta Quest 2.