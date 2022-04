The Walking Dead di Telltale è nato come uno spin-off di Left 4 Dead

Lanciato nell'aprile 2012, The Walking Dead di Telltale Games inizialmente era uno spin-off narrativo all'interno dell'universo di Left 4 Dead di Valve. Questo è quanto ha rivelato Jake Rodkin, director di The Walking Dead, nel mini-documentario pubblicato da Skybound Games in occasione del decimo anniversario del gioco.

Rodkin non spiega perché il progetto originale non è mai andato avanti, ma il documentario descrive in dettaglio i piani iniziali dello sviluppatore per il franchise e come è arrivato a scegliere Lee e Clementine come personaggi principali.

Sempre in questo mini documentario possiamo dare uno sguardo al primo prototipo per la serie in cui un personaggio esplora un obitorio e viene attaccato da uno zombie. Sembra in seguito che Telltale fosse così soddisfatto dei risultati del test che l'obitorio è stato successivamente utilizzato come luogo nel quinto episodio della prima stagione. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Si tratta di un video molto interessante per coloro che vogliono sapere tutti i retroscena di questo titolo.

