The Wheel of Time, l'FPS fantasy degli anni '90 torna su GOG per i PC moderni

The Wheel of Time, il classico sparatutto in prima persona per PC basato sulla serie di romanzi fantasy di Robert Jordan, è stato ripubblicato su GOG.com con il supporto per i computer moderni. L'uscita del gioco sulla vetrina digitale di CD Projekt coincide con il revival di alcuni classici marchi GOG: Good Old Games.

GOG.com non sta ripristinando il suo nome originale, ma ha invece aggiunto il tag "Good Old Games" alla sua libreria. "Con questo tag il nostro obiettivo è che GOG diventi, ancora una volta, il posto migliore per i classici giochi per PC" afferma il negozio.

Da oggi, il tag Good Old Games su GOG.com è stato applicato a classici per PC come Baldur's Gate, Fallout, Blade Runner, Diablo, la serie Ultima, Star Wars: TIE Fighter e centinaia di altri. I criteri di CD Projekt per il tag Good Old Games sono descritti come "giochi che hanno più di 10 anni e sono acclamati dalla critica, resistono alla prova del tempo, hanno definito determinate meccaniche o semplicemente hanno creato nuovi generi".

Pubblicato nel 1999, l'adattamento della serie high fantasy di Jordan è stato costruito sull'Unreal Engine di Epic Games ed è stato elogiato per la sua narrazione e la grafica. Night Dive Studios ha modernizzato il gioco originale, con grafica ad alta risoluzione e supporto per i sistemi operativi Windows 7, 8, 10 e 11.

Fonte: Rock Paper Shotgun