The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X|S non è stato cancellato afferma CD Projekt

Un paio di giorni fa vi abbiamo raccontato come CD Projekt avesse posticipato l'update next-gen per The Witcher 3, disponibile gratuitamente su PS5 e Xbox Series X|S per chi già possiede uno copia nelle console precedenti. Tutto parte da una riorganizzazione interna e la mancanza di una data precisa di rilascio a fomentato i rumor su addirittura una possibile cancellazione.

Tentando di eliminare ogno dubbio, è intervenuto Michał Nowakowski, senior vice president of business development di CD Projekt durante un incontro con gli investitori. In questo frangente, è stato ribadito come il progetto sia ancora vivo e vegeto e che le voci che parlano di una situazione problematica nel team non sono veritiere:

"Guardando i titoli che sono spuntati qua e là su internet, ne ho visto uno che ha attirato la mia attenzione, ossia 'The Witcher 3 rinviato a tempo indeterminato', che suona come se il gioco avesse gravi problemi di sviluppo. Voglio ribadire che non è così. Ci sono state molte insinuazioni sul fatto che lanceremo il gioco a giugno del prossimo anno o qualcosa del genere. Non è assolutamente così. Nessuno sta dicendo che il gioco è in grave ritardo. Questo è tutto ciò che posso dirvi su Witcher di nuova generazione, ma ci tenevo a sottolineare questo fatto."

Fonte: PCGamer