The Witcher 3, la patch next-gen PS5 e Xbox Series X/S ha una finestra di lancio

La versione PS5 e Xbox Series X/S di The Witcher 3: Wild Hunt arriverà entro la fine di quest'anno. In un recente tweet, lo sviluppatore CD Projekt Red ha rivelato la notizia nell'ambito delle celebrazioni per il settimo anniversario del gioco, dicendo ai fan: "siamo lieti di condividere che la versione Next Gen di The Witcher 3: Wild Hunt è prevista per il lancio nel quarto trimestre 2022".

Anche se non abbiamo una data di uscita esatta, c'è una piccola possibilità che scopriremo di più nei prossimi mesi mentre le conferenze estive inizieranno. La notizia arriva non molto tempo dopo che i porting aggiornati del gioco erano stati rinviati a tempo indeterminato.

Il mese scorso, CD Projekt Red aveva rivelato che i rinvii si erano verificati poiché il progetto sarebbe stato sviluppato internamente. La valutazione risultante dell'ambito dell'aggiornamento significava che il lancio sarebbe stato posticipato rispetto alla data di lancio del secondo trimestre precedentemente pianificata.

Let's make this 7th anniversary even better, shall we?



We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.



See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh — The Witcher (@witchergame) May 19, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

La versione next-gen delle avventure di Geralt ha avuto un momento difficile negli ultimi due anni. Originariamente previsto per il lancio alla fine del 2021, i team interni di CD Projekt Red hanno suggerito di spostare il progetto. Sebbene Cyberpunk 2077 non sia stato menzionato direttamente in quelle discussioni, è probabile che il rinvio sia stato in parte per "colpa" del gioco che ha ricevuto molte patch che hanno sistemato la situazione tragica dal lato gameplay.

Fonte: VGC