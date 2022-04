The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X|S è stato rinviato!

Sembrerebbe un'imperfezione di Matrix, un déjà vu, eppure è tutto vero. CD Projekt RED è ancora in vena di rinvii, anche della versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3: Wild Hunt. L'aggiornamento gratuito per chi possiede una copia del gioco sulle console di precedente generazione, non vedrà la luce per un bel po' probabilmente.

Come annunciato sul profilo ufficiale Twitter, il team di sviluppo non ha comunicato una data precisa a causa di avvicendamenti interni:

We have decided to have our in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt. We are currently evaluating the scope of work to be done and thus have to postpone Q2 release until further notice. 1/2