The Witcher 4 entra nella fase di pre-produzione

The Witcher 4 ha ufficialmente concluso la fase di ricerca ed è entrato in pre-produzione.

Come confermato in un post sul blog di CD Projekt Red, lo studio ha analizzato il primo trimestre del 2022 e ha rivelato che durante questo periodo ha completato le ricerche per il nuovo gioco di The Witcher.

Aggiungendo qualche dettaglio in più in un video di aggiornamento per gli sviluppatori, Piotr Nielubowicz, dirigente di CD Projekt Red, ha dichiarato che il gioco è entrato in pre-produzione.

"Siamo molto ansiosi di rivisitare l'universo che ha plasmato così tanto la nostra storia", ha dichiarato il presidente Adam Kiciński nel post. "Abbiamo recentemente concluso la fase di ricerca per il primo gioco della nuova saga di The Witcher, il che significa che d'ora in poi le spese di sviluppo saranno capitalizzate nel nostro bilancio".

Q1 2022 - financial update from Piotr Nielubowicz, CD PROJEKT's CFOhttps://t.co/dKIChe4Wbo — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) May 26, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il fatto che il titolo sia entrato da poco in fase di pre-produzione significa che il nuovo gioco di The Witcher è probabilmente lontano anni, il che spiega perché CD Projekt Red lo ha rivelato solo con una singola immagine teaser.

CD Projekt ha poi confermato che l'immagine è quella di una lince, ma se si tratti o meno di una nuova scuola di Witcher è ancora oggetto di discussione.

Non sappiamo molto altro sul gioco, se non che CD Projekt Red sta collaborando con Epic Games per realizzarlo con Unreal Engine 5.

Fonte: IGN.