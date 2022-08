The Witcher 4 in un video concept con Unreal Engine 5 mostra delle incredibili animazioni facciali

Il prossimo The Witcher sarà realizzato con Unreal Engine 5 e i fan si aspettano che il gioco abbia una grafica straordinaria.

Un nuovo video creato da CG Adventures immagina come saranno i personaggi come Geralt di Rivia, Yennefer di Vengeberg e altri, nel prossimo capitolo della serie. Utilizzando MetaHuman insieme a Unreal Engine 5, lo sviluppatore ha mostrato che potenzialmente le espressioni facciali potrebbero essere davvero impressionanti in The Witcher 4.

"Essendo un grande fan di The Witcher 3 e ora che CD Project Red ha annunciato che il nuovo capitolo di The Witcher utilizzerà UE5, ho voluto esplorare come potrebbero apparire i personaggi di The Witcher 3 utilizzando MetaHuman", ha detto lo sviuppatore. "La nuova funzione mesh to metahuman ha reso molto facile usare i personaggi di The Witcher 3 come riferimento. Al momento ci sono solo determinate acconciature, sopracciglia, colori degli occhi e nessuna cicatrice, ma ho fatto del mio meglio per Geralt, Yennifer, Olgierd e Triss".

Come già detto, il prossimo capitolo della serie The Witcher sarà mosso da Unreal Engine 5. CD Projekt RED ha confermato che il passaggio da REDEngine è stato fatto per avere una base più solida e stabile.

Il prossimo The Witcher è attualmente in fase di sviluppo.

Fonte: Wccftech.