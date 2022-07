The Witcher il cast della Stagione 3 si arricchisce con nuovi personaggi

The Witcher si sta espandendo con la stagione 3 poiché un nuovo rapporto suggerisce che sei attori sono stati aggiunti al suo cast. Per Redanian Intelligence, le star di Carnival Row di Amazon Prime Video e 1983 di Netflix sono tra i nuovi volti che si uniscono all'epopea fantasy.

La più grande novità è Ryan Hayes che si pensa interpreterà il mago Artaud Terranova. Nei libri di Andrzej Sapkowski, Terranova è un membro della Confraternita degli Stregoni e si scontra con Ciri. Hayes ha già recitato in Das Boot, Macbeth e Carnival Row nel ruolo dell'agente Thatch.

L'attrice Michalina Olszanska si unisce al cast in un ruolo ancora non annunciato. L'attrice è nota soprattutto per i film I, Olga Hepnarová e The Lure, così come per la serie polacca Netflix 1983. Si ipotizza che interpreterà una maga.

Anche Harvey Quinn di Drifters e Poppy Almond di Seasons si uniscono alla stagione 3 come presunti maghi. A completare il nuovo cast ci sono Kate Winter nei panni di Putney e Martyn Ellis nei panni di Barker. Questi personaggi non sono ancora stati stabiliti nell'universo di The Witcher.

Attualmente non c'è ancora una data di uscita per la terza stagione di The Witcher.

Fonte: Collider