The Witcher su mobile? Un gioco copia spudoratamente Geralt di Rivia

The Witcher è il tesoro nazionale della Polonia, non vi è dubbio. E' qui infatti che sono nati i libri di Andrzej Sapkowski, che hanno portato poi alla creazione di giochi e recentemente anche di una serie TV di successo. Quale modo migliore per sfruttare l'immagine di Geralt di Rivia in modo da promuovere un gioco mobile?

Lo studio ONEMT, fondato in Medio Oriente con sede a Dubai e in Cina ha creato il gioco Rise of the Kings. Si tratta di un gioco con un mix di costruzione della città e combattimenti strategici: per promuovere un nuovo aggiornamento è stata creata un'immagine dove si vede un personaggio che assomiglia pericolosamente a Geralt di Rivia.

Possiamo vedere come l'immagine del gioco mobile riprenda posizione, sfondo, capelli ed equipaggiamento da Geralt di Rivia, nella sua iconica posa. Anche il medaglione ricorda molto quello della scuola del Lupo dello Strigo.

Probabilmente non sorprenderà che questo strano mix di "The Witcher" sia diventato un successo sulle piattaforme mobile. Solo nel Play Store il titolo ha superato i 10 milioni di visualizzazioni e la media di 180 mila valutazioni con 4,1 stelle su 5.

