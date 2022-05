The Witcher: la scuola da Strigo chiude perché CD Projekt RED ha revocato la licenza

CD Projekt Red ha concluso il suo contratto di licenza con la vera scuola da Witcher polacca, ponendo fine al gruppo di giochi di ruolo. Anche se non sappiamo esattamente perché, l'azienda dietro il gruppo e i suoi eventi ha affermato che è dovuto a uno dei suoi membri del personale.

La società 5 Elements afferma che CD Projekt Red ha revocato la licenza perché uno dei membri dello staff è risultato essere coinvolto in un gruppo cattolico conservatore polacco chiamato Ordo Iuris che è anti-LGBTQ+, anti-aborto e anti-uguaglianza di genere.

Ma non è solo un membro del personale qualsiasi. Il motivo per cui questo è un argomento molto spinoso per CD Projekt Red è che si tratta di Ania Wawrzyniak, moglie del fondatore di 5 Elements Dastin Wawrzyniak. Ma in un post su Facebook scritto da Dastin e suo fratello Dominic, hanno chiarito che la moglie ha lavorato per 5 Elements solo tra il 2017 e il 2019.

Tuttavia, il suo coinvolgimento è diventato un punto di interesse per i media polacchi, spingendo 5 Elements a contattare CD Projekt Red per chiarire, ma alla fine ciò si è concluso con la revoca della licenza. Ciò significa che la scuola non ha più i diritti per utilizzare l'IP di The Witcher o qualsiasi sua somiglianza, provocandone la chiusura per motivi legali.

"A febbraio, abbiamo deciso di porre fine alla nostra collaborazione con gli organizzatori della Witcher School", ha detto CD Projekt Red. "E ora il periodo di preavviso contrattuale di tre mesi è scaduto. Per un maggior contesto, questa cooperazione riguardava lo stesso LARP e la potenziale merce ad esso collegata. Non forniamo ulteriori dettagli sulla questione".

Fonte: Eurogamer