The Witcher la serie TV interrompe le riprese: Henry Cavill è positivo al COVID

The Witcher è uno dei prodotti Netflix di maggior successo e nonostante sia molto più vicina alle opere letterarie di Andrzej Sapkowski piuttosto che ai lavori di CD Projekt, ha saputo conquistare anche i fan della trilogia videoludica. La seconda stagione infatti ha alzato di molto l'asticella, complice un budget sicuramente più conforme al tipo di opera.

Si attende dunque il salto definitivo con la terza stagione, ancora senza data d'uscita ma che potrebbe slittare rispetto quanto pianificato. Le riprese infatti sono state interrotte nel bel mezzo della produzione a causa della positività al Covid-19 di Henry Cavill, il Geralt di Rivia della serie.

Non c'è ancora conferma ufficiale da parte della produzione e di Netflix ma effettivamente ciò che doveva essere girato in questi giorni non è stato portato a termine. Arriveranno sicuramente altre notizie in merito, sperando la release non si sposti troppo in là, visto che non è la prima volta che la serie incappa in questi problemi.

Fonte: CoomicBook