The Witcher, la Stagione 3 porta con sé anche nuovi attori, ecco chi sono

Netflix ha annunciato nuovi membri del cast per la terza stagione di The Witcher. Quattro nuovi attori sono stati confermati per la terza stagione e sono Robbie Amell, Meng'er Zhang, Hugh Skinner e Christelle Elwin.

Amell (che ha lavorato nella serie TV Amazon Upload) interpreta Gallatin, mentre Zhang (Shang-Chi) interpreterà Milva. Skinner (Fleabag), nel frattempo, interpreta il principe Radovid ed Elwin (Half Bad) dà vita a Mistle nello show di Netflix.

Netflix sta attualmente girando la Stagione e di The Witcher ma non è stata annunciata una data di uscita. Henry Cavill torna a interpretare Geralt ancora una volta, con Freya Allan nei panni di Ciri e Anya Chalotra in quelli di Yennefer.

Welcome to the Continent! We’re thrilled to introduce our new cast of royals, warriors, and outlaws making their debut in #TheWitcher Season 3. pic.twitter.com/WKsmt2dK1u — The Witcher (@witchernetflix) April 14, 2022

"I monarchi, i maghi e le bestie del continente hanno un obiettivo comune: vogliono catturare Ciri. Deciso a fare tutto il necessario per proteggere la sua famiglia riunita da coloro che minacciano di distruggerli, Geralt nasconde Ciri. Yennefer, a cui è stato affidato l'addestramento magico di Ciri, la conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di saperne di più sui poteri nascosti della ragazza. Invece, finiscono in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Costretti a combattere, devono reagire o rischiano di perdersi per sempre" si legge nella sinossi ufficiale.

Fonte: Hollywood Reporter