The Witcher Stagione 3 è in produzione: prima foto dal set e trama ufficiale

Netflix ha annunciato l'inizio della produzione della terza stagione di The Witcher. Naturalmente, ci sono di nuovo gli attori e le attrici principali, vale a dire Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg) e Freya Allan (Principessa Cirilla).

Per celebrare l'inizio delle riprese, Netflix pubblica anche una prima foto dal set. I tre sono seduti davanti a un fondale innevato, con sullo sfondo anche un cavallo visibile. Non solo, ma è stata condivisa anche la trama ufficiale, eccola qui di seguito.

"I monarchi, i maghi e le bestie del continente hanno un obiettivo comune: vogliono catturare Ciri. Deciso a fare tutto il necessario per proteggere la sua famiglia riunita da coloro che minacciano di distruggerli, Geralt nasconde Ciri. Yennefer, a cui è stato affidato l'addestramento magico di Ciri, la conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di saperne di più sui poteri nascosti della ragazza. Invece, finiscono in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Costretti a combattere, devono reagire o rischiano di perdersi per sempre".

We're also excited to reveal the official plot summary for the upcoming season...#TheWitcher pic.twitter.com/oqg6LnufBT — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022

Attualmente non sappiamo ancora quando andrà in onda la terza stagione, ma se è come le precedenti, è possibile che saremo in grado di dargli uno sguardo alla fine di quest'anno.