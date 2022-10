The Witcher avrà tre grandi giochi in soli sei anni ma i fan hanno qualche dubbio

CD Projekt Red ha confermato ieri l'intenzione di realizzare una nuova trilogia di The Witcher e di pubblicare ogni capitolo nell'arco di sei anni, ma nessuno è sicuro che sia una buona cosa.

The Witcher 4 (che non ha ancora un titolo ufficiale ed è conosciuto internamente come Project Polaris) è attualmente in fase di pre-produzione e non si sa ancora quando verrà lanciato. Ma quando uscirà, darà il via a un periodo di sei anni in cui verrà pubblicata l'intera trilogia. In altre parole, ci si può aspettare un intervallo di circa tre anni tra un'uscita e l'altra della trilogia.

A questo si aggiungono il DLC di Cyberpunk 2077, il sequel di Cyberpunk, il nuovo gioco di The Witcher in sviluppo presso The Molasses Flood, il misterioso RPG di The Witcher in sviluppo presso uno studio di terze parti e una nuova IP di CD Projekt.

Considerando l'intervallo di cinque anni tra il lancio di The Witcher 3 e quello di Cyberpunk 2077, e il fatto che quest'ultimo è uscito con non pochi problemi, la reazione alla notizia è stata contrastante.

"Questo sembra davvero troppo da annunciare quando tutto è praticamente in pre-produzione", afferma l'utente Reddit archlector. "E pianificare altri 2 sequel a distanza di 3 anni l'uno dall'altro? Sembra una follia...".

"Non mi piace per niente la parte dei 3 giochi in 6 anni", afferma LionPride112. "Voglio che mettano più tempo e cura in ogni gioco e non che li producano in massa".

Kadianye afferma più sinteticamente: "non ho più fiducia dopo CP2077".

Naturalmente, non è impossibile per un grande studio pubblicare una serie di tre grandi giochi di ruolo nell'arco di sei anni, ad esempio Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla sono stati lanciati in un arco di quattro anni.

Il presidente di CD Projekt Adam Kiciński ha dichiarato, nell'ambito dell'annuncio, che "sia il secondo che il terzo capitolo beneficeranno, in termini tecnologici, del lavoro di base svolto durante lo sviluppo di Polaris. In questo modo puntiamo a rendere più fluido il processo di sviluppo e allo stesso tempo a rimanere creativamente ambiziosi".

A ben vedere, lo stretto ciclo di sviluppo potrebbe esacerbare il problema del crunch, anche se il director di Polaris è stato categorico nel dire che non si ripeteranno problemi di questo tipo.

