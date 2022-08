Throne and Liberty, l'MMORPG coreano rinviato al 2023, attualmente in fase di test

NCsoft ha presentato i suoi resoconti trimestrali alla stampa specializzata e ovviamente il gruppo sudcoreano è stato interrogato sul suo prossimo grande progetto, il MMORPG Throne and Liberty. NCsoft di solito è evasivo finché non viene dato alcun annuncio ufficiale, ma lo sviluppatore specifica comunque che il suo MMORPG è attualmente in fase di test in Corea: "più di 3000 tester" sono stati reclutati nell'ambito dei test interni ma anche con giocatori in Corea del Sud, e secondo NCsoft, i test sono "svolti con successo". I test sono comunque ritenuti sufficientemente conclusivi perché NCsoft pianifichi di svelare presto il gioco in modo più dettagliato.

Ma quale sarà la di uscita? NCsoft non ha risposto in modo esaustivo. Ricordiamo che l'uscita era stata annunciata ufficialmente per quest'anno in Corea del Sud. Alla domanda sull'argomento, i funzionari di NCsoft specificano: "cOra siamo ad agosto e quindi mancano ancora quattro mesi nel 2022". In altre parole, l'uscita di quest'anno non è quindi confermata, ma nemmeno invalidata.

Che dire della versione occidentale di Throne and Liberty? NCsoft accenna alla possibilità di organizzare test anche in Occidente, ma ovviamente non subito. Le decisioni verranno ovviamente prese all'inizio del 2023, corroborando le indiscrezioni che evocano un lancio occidentale nella migliore delle ipotesi il prossimo anno.

Fonte: Wccftech