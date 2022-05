Thymesia, l'action RPG sulle orme di Dark Souls e Bloodborne ha finalmente una data di uscita

Inizialmente previsto per dicembre scorso, Thymesia è stato rinviato di alcuni mesi, dando il tempo così agli sviluppatori di poter lavorare ancora meglio sul gioco. Ora abbiamo una nuova data di uscita che si spera sia quella definitiva.

Ed è quindi il 9 agosto che potremo scoprire cosa ha in serbo questo titolo grazie a un lancio coordinato da Team17 su PlayStation 5, Xbox Series, Steam e GOG. Tuttavia, solo i giocatori di Steam potranno scaricare la demo giocabile che sarà resa disponibile molto presto fino al 9 maggio.

Ambientato in un regno devastato dalla peste, questo sinistro RPG d'azione presenta un protagonista di nome Corvus e un sistema di combattimento che sembra particolarmente interessante per un gioco di questo genere. La forza di Corvus è quella di essere in grado di sottrarre malattie ai nemici per trasformarli in armi, che si materializzano in un'aura turchese. Per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer che potete visionare di seguito.

Ricordiamo quindi che Thymesia sarà disponibile dal 9 agosto su PC, Xbox Series X/S e PS5.

Fonte: Gematsu