Thymesia, l'action RPG soulslike arriverà anche su Nintendo Switch in versione cloud

Ci sono buone notizie per i possessori di Nintendo Switch. Thymesia arriverà anche sulla console ibrida: tuttavia la cattiva notizia è che si tratterà di una versione cloud.

Lo sviluppatore OverBorder Studio e l'editore Team17 hanno annunciato che stanno effettivamente portando il prossimo gioco di ruolo d'azione su Nintendo Switch, ma sarà sempre necessaria una connessione Internet attiva ad alta velocità. Questa versione cloud verrà lanciata in digitale tramite il Nintendo eShop il 18 agosto 2022 in concomitanza con le altre versioni.

"Il regno di Hermes, un tempo fiorente, sta ormai vivendo un'epoca sciagurata" si legge nella descrizione del gioco. "Considerata la risposta a tutti i mali del reame, l'alchimia divenne una pratica molto diffusa nel territorio e gli abitanti l'accolsero nelle loro case, usandola per potenziare e curare come meglio credevano. Quando il costo dell'alchimia si fece troppo alto, vennero fatti vari tentativi per fermarne l'utilizzo, ma fallirono tutti, uno dopo l'altro, e tutto il reame ne subì le conseguenze catastrofiche. Nel giro di pochi giorni, il regno scivolò nel caos, con mostri infetti che si aggiravano per le strade insanguinate, e trovare una cura sembrava ormai impossibile".

"Corvus è l'ultimo barlume di speranza del regno: il fato di Hermes è nelle sue mani piumate. La verità è sepolta in profondità nei ricordi che Corvus ha disseminato per tutto questo mondo maledetto e solo ritrovandoli il regno sarà salvo; tuttavia, ogni volta che ci si immerge di nuovo, cercando di ricostruire la verità, trova soltanto altri segreti".

