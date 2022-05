TikTok si starebbe preparando a lanciare propri videogiochi

Sembra che Tik Tok stia per entrare nel mondo dei videogiochi. Uno dei social network più popolari al mondo sta per compiere un grosso passo, con test partiti già in Vietnam e con l'intenzione di cominciare a sfruttare il mercato del sud-est asiatico già dal terzo trimestre di quest'anno.

Questo è quello che è stato riportato sul rapporto di Reuters, con il social ByteDance che permette dunque agli utenti di giocare ai videogiochi tramite l'app installata sugli smartphone. Come detto, i test sembrano essere già avviati anche se non è chiaro se questa nuova feature arriverà anche nel mercato occidentale.

I videogiochi in questione fanno parte della libreria ByteDance, come ad esempio One Piece: Voyage Chronicles o Mobile Legends, una sorta di copia di League of Legends. I precedenti rumor su un drastico cambio di strategia da parte della società cinese, sembrano dunque trovare conferma, aprendosi sempre di più al mercato videoludico. Tuttavie è ancora molto presto per capire la direzione che prenderà questa scelta.

Fonte: GamesRadar