Tiny Tina's Wonderlands e WWE 2K22 superano le aspettative di Take-Two

Oltre a rivelare le vendite di Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto 5, Take Two Interactive ha anche evidenziato le performance di alcune delle sue uscite più recenti nel suo report sugli utili del quarto trimestre 2022. Tiny Tina's Wonderlands e WWE 2K22 hanno "superato" le aspettative della società per il trimestre, con il primo visto come "il miglior nuovo franchise lanciato da 2K in diversi anni". Circa il 30% dei suoi giocatori non aveva mai giocato a Borderlands prima.

Per WWE 2K22, in termini di unità vendute negli Stati Uniti, ha avuto il miglior primo mese di qualsiasi titolo nel franchise di WWE 2K (in base ai dati di marzo 2022 di The NPD Group). Su Twitch sono state visualizzate oltre 5,6 milioni di ore di contenuti mentre nel gioco sono state giocate più di 140 milioni di partite. Anche NBA 2K22 è stato un grande vincitore per Visual Concepts, vendendo 10 milioni di copie fino ad oggi.

I ricavi netti del quarto trimestre hanno raggiunto i 930 milioni di dollari, con un aumento dell'11%, mentre l'utile netto è stato di 111 milioni di dollari, in calo del 49%. Le prenotazioni per il trimestre hanno raggiunto gli 846 milioni di dollari, con un aumento dell'8%. Le entrate nette per l'intero anno hanno raggiunto i 3,51 miliardi di dollari, con un aumento del 4%, mentre l'utile netto è stato di 418 milioni di dollari, in calo del 29%. Tuttavia, le prenotazioni nette dell'anno sono state di 3,4 miliardi di dollari, in calo del 4%, mentre la spesa dei consumatori ricorrenti è diminuita del 6%.

Per quanto riguarda il primo trimestre del 2023, Take Two Interactive prevede prenotazioni nette da $700 a $750 milioni. Si aspetta che Grand Theft Auto 5, GTA Online, Tiny Tina's Wonderlands, Red Dead Redemption 2, Red Dead Online, NBA 2K22, WWE 2K22 e The Quarry siano i titoli "trainanti".

