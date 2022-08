TinyBuild di Hello Neighbor ha acquisito le IP di Bossa Studios come I Am Bread e Surgeon Simulator

Lo sviluppatore ed editore indipendente TinyBuild ha annunciato oggi di aver acquisito i diritti di sviluppo per molte delle IP di Bossa Studios, vale a dire Surgeon Simulator, I Am Fish e I Am Bread. La scuderia di giochi di TinyBuild attualmente include Potion Craft, Hello Neighbor, Totally Reliable Delivery Service e Graveyard Keeper.

L'accordo includeva un pagamento di $ 3 milioni da TinyBuild a Bossa e arriva sulla scia della decisione di Bossa Studios di passare alla realizzazione di giochi PvE cooperativi invece dei suoi giochi di simulazione.

"Insieme a TinyBuild, abbiamo trovato un percorso che consente a Bossa di dedicare tutta la sua attenzione ai suoi nuovi progetti, garantendo al contempo a Surgeon Simulator, I Am Bread e I Am Fish una nuova casa che capisce cosa fa funzionare questi giochi così come facciamo noi" ha dichiarato Henrique Olifers, cofondatore di Bossa Studios.

TinyBuild ha anche acquisito Konfa Games, uno studio russo specializzato in giochi di gestione delle risorse, per 5,4 milioni di dollari.

Fonte: GamesIndustry