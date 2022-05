'Titanfall 3 esiste ed è già disponibile'? Jeff Grubb fa chiarezza

Di recente, il noto giornalista e insider Jeff Grubb ha affermato che Titanfall 3 esiste ed è già disponibile.

Secondo Grubb, però, si tratta di Apex Legends e il leak di Nvidia si riferisce proprio al battle royale di Respawn.

In un tweet il giornalista ha scritto: "Titanfall 3 nel leak di Nvidia è reale! È già uscito e si chiama Apex Legends".

In un tweet successivo, Grubb ha scherzato sul fatto che a volte le sue affermazioni vengono trasformate in leak ma, in questo caso specifico, sembra che nessuno lo abbia ascoltato e tutti si sono concentrati sul lancio di Titanfall 3.

Me: "I don't know, but I think Nintendo might do thi--"

Headlines: "INSIDER LEAKS NINTENDO RELEASE SCHEDULE"



Me: "I'm begging you to hear me. Apex Legends was Titanfall 3 and there is no real Titanfall 3 in the works"

Headlines: "TITANFALL 3 FOR SALE IN SECRET GERMAN BROTHELS!"