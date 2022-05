Titanfall 3 si avvicina? Avvistato il pre-order su GameStop Germania

Titanfall 3 è stato avvistato nei negozi GameStop in Germania e alcuni fan hanno riferito di essere stati persino in grado di preordinare il gioco. Un post su Reddit è diventato virale durante il fine settimana, ma dopo aver esaminato più a fondo questo caso, sembra che i primi avvistamenti nei negozi tedeschi risalgano al 2019.

Gran parte dell'entusiasmo deriva dal fatto che il famoso leak di Nvidia GeForce Now, che finora è stato accurato al 100%, ha menzionato Titanfall 3. Tuttavia, come hanno sottolineato altri utenti Reddit, in Germania le foto dei placeholder circolano da mesi. Inoltre, i preordini non possono essere aperti ufficialmente fino all'annuncio del gioco.

Per quanto accurato sia stato il leak di GeForce Now, attualmente non possiamo confermare Titanfall 3.

Respawn Entertainment ha inviato messaggi contrastanti sulla serie, presumibilmente perché la decisione di fare un terzo capitolo spetta al publisher Electronic Arts. Sfortunatamente, Titanfall 2 non ha soddisfatto le aspettative di vendita, quindi non è chiaro se EA darà un'altra possibilità al titolo.

Fonte: PlayStation LifeStyle.