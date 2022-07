Tomb Raider: il nuovo episodio della saga vedrà Lara alla guida di un team di giovani esploratori?

Nel corso del 2022 è stato annunciato come Crystal Dynamics fosse al lavoro su un nuovo titolo dedicato al franchiese di Tomb Raider, ma ben poche notizie sulla storia o sul mondo che andremo ad esplorare sono trapelate. Forse ora ne potremo sapere di più, infatti durante il suo podcast Sacred Symbol, Colin Moriarty ha dichiarato di aver messo le mani su uno script parziale usato per il casting dei doppiatori del nuovo titolo dedicato a Lara Croft.

Secondo Moriarty, il gioco ha nome in codice Jawbreaker e dovrebbe avere come protagonista una Lara più matura (apparentemente Crystal Dynamic ricercava una doppiatrice di 30 anni alta circa un metro e settanta, sia per doppiare la protagonista per le riprese di motion capture). Il gioco dovrebbe avere toni ancora più cupi con l’aggiunta di elementi fantasy, con la nostra tombarola preferita nei panni di protettrice degli artefatti più che di esploratrice di tombe.

Per quanto riguarda la storia, gli errori del padre sono stati lasciati alle spalle e Lara è diventata una specie di celebrità. Tuttavia questo nuovo ruolo le comporta isolamento e solitudine, anche se con le sue gesta ha ispirato una nuova schiera di “raider” che dovrà guidare per aiutarla a salvare il mondo quando il male busserà alla sua porta.

Secondo Moriarty ci saranno inoltre “appuntamenti bisessuali” e “raccapriccianti elementi horror”. Trattandosi di rumor, dobbiamo tuttavia ascoltare tutto questo con molta prudenza. Quel che sappiamo di certo sul nuovo titolo di Crystal Dynamics è che il gioco sarà basato su Unreal Engine 5.

