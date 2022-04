Tomb Raider con Unreal Engine 5 'spingerà i limiti della fedeltà grafica'

Crystal Dynamics ha da poco annunciato il prossimo gioco di Tomb Raider, che è entrato in fase di sviluppo con Unreal Engine 5.

Epic ha rivelato ora una serie di dettagli sul nuovo motore come parte del suo stream "State of Unreal" e ha lanciato ufficialmente UE5 per tutti gli sviluppatori. Lo streaming è stato completato da un annuncio del franchise GM di Tomb Raider, Dallas Dickinson.

"Crystal Dynamics è orgogliosa di far parte del lancio di Unreal Engine 5", afferma Dickinson. “Questo nuovo motore si traduce in una narrazione di livello superiore nelle esperienze di gioco. Ed è per questo che siamo entusiasti di annunciare oggi che abbiamo appena iniziato lo sviluppo del nostro prossimo gioco di Tomb Raider basato su Unreal Engine 5. Il nostro obiettivo è spingere i limiti della fedeltà e offrire l'esperienza di azione e avventura cinematografica di alta qualità che i fan meritano sia da Crystal Dynamics che dal franchise di Tomb Raider".

La serie principale di Tomb Raider è stata in gran parte nelle mani di Crystal Dynamics sin da Tomb Raider: Legend nel 2006, al di fuori di Shadow of the Tomb Raider nel 2018, guidato da Eidos Montreal. Tutti questi giochi, inclusa la moderna trilogia reboot, hanno utilizzato un motore interno.

Sono stati annunciati numerosi giochi per PC in arrivo con Unreal Engine 5, incluso The Witcher 4. Attualmente, la demo di Fortnite e The Matrix Awakens di Epic sono gli unici giochi con Unreal Engine 5 disponibili pubblicamente.

Fonte: PCGamesN.