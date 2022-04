Tomb Raider: il nuovo gioco è in sviluppo in Unreal Engine 5

Proprio in queste ore si è tenuto un evento dedicato all'Unreal Engine 5, ora disponibile apertamente al pubblico. Tra i vari annunci, sicuramente il più importante è stato quello relativo al nuovo Tomb Raider, che sarà sviluppato proprio attraverso l'ultima versione del motore grafico Epic.

Non si sa nient'altro, né ambiantazione né eventuali cambiamenti di gameplay. Dopo Shadow of the Tomb Raider abbiamo assistito alla piena maturazione di Lara Croft e non è ancora certo se il nuovo capitolo proseguirà quanto narrato dalla trilogia reboot o se si aprirà un nuovo filone narrativo.

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That's why we're proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc