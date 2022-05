Tomb Raider, la serie ha venduto 88 milioni di unità in tutto il mondo

La giornata di ieri è stata molto impegnativa in termini di notizie dagli studi di alcuni giochi, uno dei quali della serie Tomb Raider, poiché oltre all'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal da parte di Embracer Group, è stato condiviso anche un dato interessante.

La serie Tomb Raider ha venduto 88 milioni di unità in tutto il mondo, costruendo un percorso piuttosto solido per il prossimo capitolo. Attraverso la recente presentazione da parte di Embracer Group, sono state svelate le vendite che la saga di Tomb Raider ha avuto nel corso della sua esistenza. Il capo dello studio di Crystal Dynamics, Scot Amos, ha spiegato che 38 milioni di unità provenivano dalla trilogia di reboot di Tomb Raider, sostenendo anche che stanno lavorando in modo molto concentrato sul nuovo titolo della saga sviluppato in Unreal Engine 5.

Secondo i dati di Amos, Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider hanno contribuito per il 43,18% alle vendite totali, con giochi per dispositivi mobile come Lara Croft: Relic Run a occupare il resto e Lara Croft: Go, raggiungendo collettivamente 53 milioni di download a pagamento. Ciò si traduce in vendite buone per il prossimo gioco.

Durante la conferenza sono stati inoltre svelati i dati sulle vendite di Deus Ex che ha raggiunto 14 milioni di vendite totali.

Fonte: Siliconera