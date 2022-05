Tomonobu Itagaki, creatore di Ninja Gaiden è al lavoro su un nuovo gioco

Ninja Gaiden è sicuramente una serie che ha fatto innnamorare moltissimi giocatori: ebbene ora il suo creatore, Tomonobu Itagaki, ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo gioco.

Itagaki diverso tempo fa aveva aperto un nuovo studio chiamato Valhalla Games Studios: sotto questo studio il creatore aveva pubblicato Devil's Third, titolo che non ha avuto molto successo e Momotaro Dentetsu 2017 per il mercato giapponese. Sfortunatamente lo studio ha chiuso i battenti nel 2021, ma ora sembra che qualcosa si stia smuovendo per il creativo.

Questo annuncio è arrivato abbastanza di sorpresa, dal momento che il designer giapponese è rimasto lontano da tutti i riflettori dalla chiusura del suo studio. È stato lo stesso creatore di Ninja Gaiden ad annunciare di essere al lavoro su un nuovo titolo attraverso i suoi social, dove ha promesso che pubblicherà tutte le novità su questo nuovo e misterioso gioco.

According to Tomonobu Itagaki's Facebook page, he now has a new Twitter account where he will be sharing more about the new game he's working on: @ItagakiApex

Hype! pic.twitter.com/6jErBrOlDQ