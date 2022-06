Tony Hawk’s Pro Skater 3 e 4 Remake erano in sviluppo prima della fusione di Vicarious Visions con Blizzard?

Mentre Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 è un remake fedele dei due giochi originali di Tony Hawk's Pro Skater, secondo quanto riferito, era in cantiere un altro remake che avrebbe incluso Tony Hawk's Pro Skater 3 e 4. Purtroppo, i piani per un Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 sono stati cancellati da quando lo sviluppatore Vicarious Visions è stato inglobato in Blizzard.

Tony Hawk stesso ha rivelato questa informazione durante una discussione con lo streamer di Twitch andyTHPS mentre giocava a Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Dopo la fusione con Blizzard, Vicarious Visions ha contribuito allo sviluppo del remake di Diablo 2, Diablo 2: Resurrected. Lo studio si è fatto un nome grazie al suo lavoro su porting e remake, risalendo fino al GameBoy Advance, dove ha lavorato a un apprezzato porting di Tony Hawk's Pro Skater 2, e più di recente ha lavorato alla versione PC di Destiny 2.

Attualmente, Vicarious Visions, ora nota come Blizzard Albany, si occupa di supportare i giochi di Blizzard, con Diablo 2: Resurrected come ultima uscita. A questo punto è improbabile che Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 venga realizzato.

Fonte: Gamingbolt.