Tony la Tigre da mascotte di Kellogg a streamer su Twitch con il suo PC raffreddato a...latte

Tony la Tigre, mascotte dei cereali Frosties marca Kellogg's sta diventando uno VTuber su Twitch. Ciò segue una tendenza dei marchi che utilizzano Twitch per pubblicizzare i propri prodotti utilizzando l'estetica digitale realizzata dagli streamer.

Tony giocherà un gioco battle royale su Twitch questo venerdì, 19 agosto, con un gruppo di altri streamer, in un evento chiamato "Tony the Tiger's GR-R-REAT CEREAL BOWL OF GR-R-REATNESS". Si tratta di una partnership tra il produttore di cereali Kellogg's e il Brand Partnership Studio di Twitch. Tony sarà la prima mascotte del marchio che Twitch ha trasformato in un VTuber interattivo e probabilmente non sarà l'ultimo.

"Kellogg's Frosted Flakes e Tony la Tigre sono sempre alla ricerca di modi per entrare in contatto con i fan da sempre e la prossima generazione di amanti dei cereali", ha affermato Sadie Garcia, direttore del marketing del marchio di Kellogg All Family Cereal.

