Torchlight Infinite ha una closed beta molto vicina, ecco la data

Torchlight: Infinite inizierà la sua beta chiusa finale la prossima settimana, ovvero il 5 settembre. Questo è il terzo periodo di closed beta per la continuazione e la rivisitazione della serie.

Il beta test, che questa volta include la versione PC, inizierà il 5 settembre alle 4:00 ora italiana e durerà fino alle 4:00 del 19 settembre. Sono stati aggiunti nuovi contenuti per il test, incluso il nuovo eroe, Oracle Thea, alcuni nuovi livelli della storia, popolazioni di mostri, boss e altre sfide.

Ci sono tre nuovi livelli della storia e la fine del capitolo finale promette nuovi impressionanti boss. Lo sviluppatore sta anche pubblicizzando le nuove funzionalità geografiche. La closed beta includerà sei classi con 24 skill tree e l'accesso a oltre 240 abilità. Sarete in grado di scegliere il vostro eroe e le classi usando le tre palette di abilità disponibili, permettendovi di avere flessibilità e controllo sulla vostra build.

Infine, Torchlight: Infinite non avrà alcun tempo di recupero nel gioco. Questo ha lo scopo di aiutare i giocatori a completare in modo rapido i dungeon ed è pensato per essere un modo per divertirsi con persone di tutti i livelli.

