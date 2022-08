Toshihiro Nagoshi papà di Yakuza parla del suo prossimo gioco: 'Sarà violento e come un film di Tarantino'

Il creatore di Yakuza Toshihiro Nagoshi ha lasciato SEGA nel 2021 dopo 32 anni e ora, un anno dopo, ha parlato di ciò che ha spinto questa partenza, nonché di ciò su cui sta lavorando in seguito.

"Negli ultimi anni avevo raggiunto il livello dirigenziale presso SEGA", ha detto Nagoshi in un'intervista al sito tedesco 4Players. "Ho detto all'attuale proprietario, 'Ragazzi, non voglio essere l'amministratore delegato di SEGA'. Sono un giocatore e un creatore di giochi, voglio spingere anche la mia carriera in quella direzione...Quindi penso che gli interessi di entrambe le parti, di SEGA e mio, fossero diversi. Allo stesso tempo, ciò ha portato lo stesso ad una relazione amichevole con SEGA, che continua anche adesso".

Nagoshi ha aperto uno studio sotto NetEase e ha già un gioco in corso, ma non può ancora "rivelare molto". Tuttavia, ha detto che "includerà sicuramente la violenza come elemento di gioco, ma non voglio andare troppo nella direzione del thriller o addirittura dell'horror. Voglio che il mio gioco sia più simile a un film di Quentin Tarantino, quindi potrebbe esserci dell'umorismo in esso. Qualcosa che è solo intimidatorio o solo sanguinario e brutale non soddisfa i miei gusti: voglio un tocco umano, un po' di stupidità e un po' di serietà, ecco cosa voglio in questo momento".

NetEase è noto principalmente per i suoi giochi per dispositivi mobili, ma Nagoshi ha sottolineato di non essere interessato a quel mondo: è ancora concentrato sui giochi per console.

Fonte: VGC