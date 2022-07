Toy Soldiers HD arriva su Nintendo Switch ad agosto

Finalmente ci siamo. Dopo tanti rinvii per motivazioni varie, Toy Soldiers HD ha una data definitiva per Nintendo Switch, infatti Accelerate Games ha annunciato che il gioco sarà rilasciato il prossimo 5 Agosto 2022.

L’uscita del gioco era prevista per la primavera 2020, per poi essere rimandato al 2021. Era previsto per agosto scorso, ma poi è stato rimandato al 9 Settembre prima e al 30 poi.

Ma finalmente l’attesa è finita. Toy Soldiers HD conterrà, oltre al gioco originale, anche tutti i DLC ed includerà nuovi nemici da affrontare e qualche nuovo livello sperimentale, e finalmente i possessori di Nintendo Switch potranno goderselo così come già gli altri player delle altre console e PC hanno potuto fare.

Il gioco originale ha visto la sua nascita nel lontano 2010 su Xbox Live Arcade per mano dei Signal Studios. Il gioco richiama, come dal titolo, le classiche battaglie messe in campo da bambini coi soldatini di plastica (o di latta) e vissute su vari diorami, che in questo caso saranno ambientate in varie location fra le quali una cameretta, una cucina ed una biblioteca.

Insomma, un ottima occasione per tornare bambini.

Fonte: Nintendoeverything