Triangle Strategy e Octopath Traveler, i giochi HD-2D costano 'molto più di quanto immaginate'

Nonostante l'aspetto in pixel art, lo stile artistico di Triangle Strategy non è esattamente economico da creare, secondo il produttore del gioco Tomoya Asano. In un'intervista al sito web giapponese 4Gamer, Asano ha parlato di come è stato realizzato il look distintivo di Triangle Strategy, soprannominato HD-2D.

Alla domanda sul perché nessun altro sviluppatore sembra aver provato a creare i propri giochi in HD-2D, Asano ha risposto: "Probabilmente vale la pena notare che costa più di quanto si pensi". Asano ha parlato anche di altri imminenti giochi HD-2D, incluso l'annunciato remake di Dragon Quest 3 e l'imminente LIVE A LIVE. Parlando di come lo stile artistico può essere utilizzato in modo distintivo per ogni gioco, a seconda dei requisiti, Asano ha affermato che non c'è nulla in termini di linee guida rigide da seguire.

"Il modo in cui viene espresso varia a seconda del titolo, quindi l'HD-2D sarà leggermente diverso ogni volta", ha affermato Asano. “Con LIVE A LIVE, ad esempio, l'atmosfera nella sezione preistorica sarà diversa dallo scenario fantascientifico. La nostra gamma espressiva è aumentata grazie alle nuove idee che abbiamo escogitato”.

Square Enix ha precedentemente affermato che lo stile artistico HD-2D, introdotto con Octopath Traveler nel 2018, potrebbe essere utilizzato dall'azienda per sviluppare più remake in futuro.

Fonte: ComicBook